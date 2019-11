woolworth abgestimmt

im wirklichen Sinne des Wortes "abgestimmt".Ob das eine kluge Entscheidung war, werden wir nie erfahren. Eins aber steht fest, es ist das falsche Signal an jegliche Investoren, die eventuell Interesse an Naumburg und Region hatten.Es schnuppert so ein bischn nach "wir treten unsere Hühner selber" und das ist immer eine Fehlentscheidung gewesen.Man hält uns Bürger an, offen zu jedermann zu sein und das fremde fröhlich aufzunehmen und zu integrien. Davon ist unser Gemeinderat Meilen entfernt, auch wenn die böse Partei mit dem"f" in der Mitte überhaupt nicht vertreten ist.Wenns darauf an kommt schaffen das die bewährten Kommunalpolitiker genauso.



Dafür kein !weiter so" !!!