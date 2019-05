Anzeige

Wasser zu viel und auch zu wenig

Hallo Naumburger,es hat kräftig geregnet und an vielerorts auch Überschwemmungen gegeben. An Bächen und Flüssen ist gut möglich aber oben auf dem erhöhten Gelände? Wenn Regenbauwerke vernachlässigt werden, Strassengully ungereinigt und Flutrinnen schon vorm Regen mit Sand voll sind, dann passiert sowas ebend. Wer ist für die Wartung und Unterhaltung zuständig....vielleicht die Bauverwaltung der Stadt Naumburg?

Wenn dann in Tultewitz und Freiroda die frisch sanierten Feuerlöschteiche trocken stehen weil sie undicht sind, wer ist dafür zuständig....vielleicht auch die Bauverwaltung der Stadt Naumburg? Der neu gewählte Gemeinderat Naumburgs hat viel mit dem harten Besen auszukehren, um zukünftig solche "Fehlleistungen" zu verhindern. Ich wünsche dabei viel Glück und Erfolg! Bürger geht schon deshalb wählen.

