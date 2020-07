Anzeige

was sagen die Demos von Naumburg

Letzten Freitag demonstrierten zwei Gruppen. Eine politischer Zwerg gegen kriminelle Ausländer und für deutsche Werte, was als rechts eingeordnet wird und für Tolleranz und Offenheit, welches links genordet ist.

Die Naumburger nehmen es relativ gelassen hin,denn mit den ausländischen Gästen gibts zunehmend weniger Berührungspunkte, da die meisten weg sind.

Tolleranz und Offenheit brauchen ebensowenig angemahnt werden, weil Naumburg nicht der Brennpunkt der Migration ist.

Das die Polizei für den notwendigen Abstand sorgte wurde bemerkt.

Und was wurde im stillen Kämmerlein diskudiert, ja zur Offenheit und Tolleranz aber zugleich nein zu Kriminellen. Gleichwohl wo sie herkommen.

Dem aufmerksamen Beobachter entgeht nicht, die Mehrzahl der Naumburger vermißt schlicht und einfach das Gewaltmonopol des Staates, welches er nunmal besitzt.

Wenn dieses Gewaltmonopol offensichtlich gegenüber keinem Kriminellen ausgeübt wird entsteht ein rechtsfreier Raum.

Polizei und Justiz haben hierbei einen gesellschaftlichen Auftrag und sollten ihn auch erfüllen.

Das was wir alle tagein,tagaus erleben ist davon meilenweit entfernt und liegt nicht am Polizisten vor Ort, sondern an seiner geistigen Führung.

Solchartigen Demos wären nicht nötig, würde der Ruf nach dem Staat hierbei wirklich erhört werden. Und es hat mit Polizeistaat nichts zu tun.

Gefällt mir