wahlergebnis 2019 naumburg saale

Hallo Naumburger. Die Kommunalwahl zum Gemeindrat, wie zu den Ortschaften hats deutlich gezeigt, von Wahlmüdigkeit kann keine Rede sein. Dort wo sich die eigenen mündigen Bürger zu Wählervereinigungen finden und für ihre Gemeinde eintreten, haben die Populisten, gleich welcher Kolleur und die grünen Gutmenschen keine Gelegenheit sich zu vermehren. In den anonymen Großstädten und Landkreisen ohne jeglichen persönlichen Sachbezug mehr, fallen die Thesen der Populisten und Grünen auf fruchtbareren Boden. Dort ist auch der gesellschaftliche Bodensatz für Demos und Freedays vor ...viel leichter zu mobilisieren. Zum Glück sind die bekennenden Gutmenschen, fanatischen Grüne und die in Mode gekommenen Populisten in unserer Heimat nicht so zu Zuge gekommen und wir können frei durchatmen. Der neu gewählte Gemeinderat von Naumburg stellt weitestgehend die kommunale Situation realistisch dar. Das setzt sich in den Ortsteilen fort. Freie und demokratische Wahlen sind zumindest der Ausgangspunkt für eine posetive Entwicklung unserer Heimatstadt, für die Alteinwohner gleichermaßen wie Neubürger und herzlich willkommene Besucher.

