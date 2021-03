Anzeige

Wählen !

Es stehen 2 wichtige Wahlen an.



Die eine ist die Landratswahl. Da der Amtsinhaber wieder kandidiert und seine Tätigkeit jedenfalls nicht negativ zu bewerten ist, ist mit seiner Wiederwahl zu rechnen, was für den Burgenlandkreis sicher nicht verkehrt ist.



Die andere ist die Wahl des Oberbürgermeisters in Naumburg. Hier kandidiert der Amtsinhaber nicht mehr. Sein Vertreter steht zur Wahl, hat im Amt aber kaum überzeugt und bringt keine besondere Führungs- und Verwaltungsqualifikation mit. Die haben auch die meisten der anderen Bewerber nicht; offenkundig null Qualifikation hat der wohl rechtsextremistisch ausgerichtete Barkeeper. Nur zwei Bewerber sind für ein Verwaltungsführungsamt überhaupt fachlich qualifiziert. Wie alle bisherigen Amtsinhaber von Becker bis Küper und auch der Stellvertreter Müller stammen sie aus dem Westen, der Verwaltungsfachwirt Bossone aus Bayern, der Volljurist Bouillon aus NRW. Bouillon hat sich bei der Vorstellungsrunde gut vorbereitet gezeigt, er bringt auch im Bereich Verkehr politische Erfahrung mit.



In jedem Fall sollte jeder Bürger, dem nicht egal ist, was in seiner Heimat passiert, vom Wahlrecht Gebrauch machen. Dazu muss man nicht einmal ein Wahllokal aufsuchen. Man kann sich die Wahlunterlagen auch schicken lassen und per Briefwahl wählen.

