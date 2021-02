Anzeige

Unsere Wahl des Oberbürgermeister

Nun sind doch bisher mehrere Kandidaten aus der Geckung getreten und selbst die CDU will in Bälde ihren Hut in den Ring werfen. Bleibt abzuwarten wieviele es dann werden und wie man diese dann in geeigneter Art und Weise dem naumburger Wahlvolk vorzustellen beabsichtigt.

Die Briefwahl dürfte die coronagerechteste Variante sein und die Wahlbeteiligung eine zweite große Frage.Ich bin auf die Vorstellung der Kandidaten sehr gespannt.

