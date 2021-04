Anzeige

Tourismus hat in Naumburg keinen Stellenwert

Klingt hart aber es ist so. Die führende politische Kraft Naumburgs ist die CDU,zumindest macht es den Anschein.

Vieles ,was Freizeit und Tourismus betrifft wurde in den letzten 30 Jahren abgeschafft, geschliffen oder nur veruntreut.

Angefangen vom Naturbad Blütengrund über Rollschuhsport und Sportplätze sind die Unstrutschifffahrt genauso untergegangen, wie die Wanderwege um Naumburg und Ortsteile.



Das Bürgergartenviertel und so mancher Kleinod sind vernachlässigt, wie in Bad Kösen der Seekurpark und der Schwanenteich. Am Gradierwerk operiert offenbar eine Laienspielgruppe herum, dabei muß schlicht und ergreifend der Reißig regelmäßig erneuert werden. Die ehemalige Radinsel ist eine Dauerbaustelle bewirtschaftungsfrei.

Alleine das Weltkulturerbe strahlt noch etwas ab,sofern die Toiletten geöffnet sind, wie auf den Bahnhöfen. Das Theater ist eine Ruine und ein betanzbarer, bewirtschafteter Saal Fehlanzeige.

Von der kreislichen Tourismusgesellschaft kommt auch nur das Zeitzeichen und eigene Programme sind mit und ohne Corona Fehlanzeige.



Dieser Niedergang hat nicht mit Corona begonnen, sondern Jahre vorher. Es ist die Gleichgültigkeit und fehlend Heimatverbundenheit unserer geistigen Führung.

Gefällt mir