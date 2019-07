Anzeige

Taubenplage, besser Taubenpest in Naumburg

Heute laß ich den Zeitungsartikel zur Taubenplage an der alten Getreidewirtschaft. Seit Jahren und Jahrzehnten leben dort hunderte, wenn nicht tausende Tauben. Das hat auch was mit der ehemaligen Nutzung zu tun, denn was fressen Tauben nunmal sehr gern....Getreide. Das nun aufgetretene Taubenphänomän hat zur Abwechslung mal nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern mit der absoluten wirklichen Blindheit des Bauherren, der Landkreisverwaltung. Schließlich ist man direkt benachbart und muß die Tauben seit Jahren sehen. Spätestens dem Abrißplaner hätte es auffallen müssen und dann genau wie nun von der Kreisverwaltung festgestellt, durch selbige gehandelt werden müssen. Die jetzigen dümmliche Ausreden stinken zum Himmel, so wie die Taubenscheiße. Umweltschutz ist keine Einbahnstrasse meine Damen und Herren vom Umweltamt..Sie scheinen ausschließlich die Umwelt vor dem bösen Menschen schützen zu müssen. Mit nichten! Auch der Mensch ist Teil der Natur und muß vor unzulässigen Einflüssen geschützt werden. Hier liegt ein brutales Versagen der Verantwortlichen bei der Kreisverwaltung vor.Diese Taubenpest ist menschgemacht durch Unterlassung der notwendigen Maßnahmen zur Taubenbekämpfung vor dem Abriß. Das Abschieben auf den Bürger und letztlich über die Betriebskosten auf die Mieter ist eine Frechheit. Herr Landrat, da lassen sie mal ihre Fachkräfte von der Kette und sorgen mit Nachdruck für Ordnung auf ihrem Baugrundstück. Denken sie die Eltern und Schüler wollen später in deser Schule Tauben züchten?

