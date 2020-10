Anzeige

Streit ohne Ende

Das Herr OB Bernward Küper und Frau Kirstin Wilke keine Freunde sind, ist seit Jahren offenbar. Nun geht der von der Stadt mit Pauken und Trompeten verlohrene Rechtstreit in die nächste Runde vor Gericht und es ist erneut die Stadt Naumburg, die sich eine blutige Nase holen will.

Eigendlich sind die Messen alle gesungen und kein Mensch hat Interesse am Rechtsstreit ausser ebend unser dahingehender Oberbürgermeister Küper. Da fragt der Bürger sich, will er noch weiter zehntausende Kosten der Stadt bereiten, um seines Ego willen.

Um die eigendliche Problematik gehts längst nicht mehr und die kennt kaum noch jemand.



Insider denken da mehr an die Nachfolge, schließlich ist Frau Kirstin Wilke längst in Naumburg verwurzelt und nicht alleine durchs Naumburger Theater und seinen Verein.



Ihre Kandidatur würde wie ein Kononenschlag im Rathaus einschlagen und die Zahl der Fliehenden beachtlich steigern. Denken wir darüber mal in Ruhe nach.

