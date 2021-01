Anzeige

Stadtbild und Müll, ein Fall fürs Ordnungsamt

Ob Spielplätze, Parkplätze oder Grünanlagen, überall mehren sich Unrat und Dreck. Mal von Sammelkontainernplätzen von Altglas abgesehen, wo der Bauhof gelegentlich abräumt, mehrt es sich an vielen Stellen.

Das Unvernunft und Faulheit dahinterstecken unbenommen, das Ordnungsamt ist hier dringend gefragt die Verursacher zur Kasse zu bitten.

Ich führe kein Auto und doch seh ich die Heerscharen an Politessen, die sich täglich über die Parksünder hermachen. Zum einen richtig, zum anderen bei den anstehenden Problemen unangemessen viel zu viele. Abgesehen davon, dass von der Mehrzahl der Falschparker keine unmittelbare Gefahr oder Verunreinigung ausgeht, ist die Vermüllung gleichfalls, wenn nicht noch ärgerlicher für Anwohner und Besucher.

Klar fällt es dem Ordnungsamt wesentlich leichter Autofahrer zu kassieren als die Müllklientel. Die vorgeschobene Behauptung, man könne "Denen" von ihrer "Stütze" nichts wegnehmen ist eine Schutzbehauptung. Zudem sind die Vermüller gleichmäßig über die Gesellschaft verteilt.

Also im Rathaus mal nachdenken und handeln vor der nächsten Wahl.

