Anzeige

Saale/Unstrutschiffahrt ade

Nun ist es entschieden, kein neuer Vertrag zwischen der Stadt Naumburg und dem Schiffer Schmidt. Was lange währt, wird nicht immer gut und das lag wohl zuletzt an der zögerlichen Haltung des Herrn Schmidt bis in 2021 hinein..

Das der Gemeinderat nunmehr den Vertragsentwurf ablehnte ist bedauerlich,jedoch war auch zu erwarten. Der lange Stillstand der Schifffahrt brachte Zweifel an der Beschiffbarkeit des Streckenabschnitt und auch Zweifel an der Zuverlässigkeit des Bootsbetreibers.

Zu lange hatte er mit seiner hinreichend eloquenten Sturheit alles immer neu in Frage gestellt,sodass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in weiter Ferne lag.

Die Entscheidung basierte weniger auf einer politischen Motivierung von CDU und Linken, als viel mehr, nun is mal gut.

So bedauerlich es ist, die Stadt hat sich jahrelang nicht mit Ruhm bekleckert aber letztlich war der Bootsbetreiber Schmidt nicht immer auf der Höhe der Zeit, Gesetzkonform und ein angenehmer Gesprächspartner.

Die unendliche Geschichte hat ein Ende.

Gefällt mir