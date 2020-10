Anzeige

Ringschluß Strassenbahn

Heute in der Zeitung stand es, der Ringschluß ist in greifbarer Nähe. 3 Varianten sind betrachtet,wobei die Ursprungslinie Moritzberg nicht so den Nerv der Naumburger und Besucher trifft.

Die Strecke über den Lindenring erscheint als günstig. Wobei der mir auch ohne Strassenbahn gefällt. Über den Markt, die Innenstadt wäre attraktiev aber auch schwer lösbar. Salzstrasse- Markt- Marienstrasse???

Da hat die Streckenführung Freyburger-Strasse, unterm Dom schon auch viel Reiz. Der Domempfang wäre vom Bahnhof schnell erreichbar und von der Vogelwiese der Dom ebenso.

Unsere Strassenbahn sollte die Höhepunkte der Stadt schon verbinden und nicht zum Selbstzweck daran vorbeirollen. Ich hoffe auf das richtige Augenmaß mit Blick in die Zukunft

Vielleicht kommt dann nochmal die Verlegung der Busstation an den Lindenring in ein neues Bild.

Gefällt mir