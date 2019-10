Anzeige

naumburgs innenstadt und der handel

Naumburg hat eine wirklich schöne Innenstadt und einen vorzeigbaren Markt. Leider, so wie in vielen Stadten blüht der Handel nicht so richtig und ein Geschäft nach dem anderen macht zu. Mags am fehlenden Nachfolger in der Firma liegen oder an zu wenig gute Lagen oder oder oder.

Wie überall, die Kunden fehlen. Einen Teil hat man an die "grüne Wiese" verlohren und den anderen ans internet. Im Grund müßten die Innenstätter recht fix darauf kommen, dass sie selbst die Kunden vergraulen.

Jeder willst bequem haben und auch bei schlechtem Wetter shoppen können. klar ist da Güntersdorf sofort vor Augen und das mit Recht.

Nachdem sämmtliche einst als autofreie Gemeinde angepriesenen, dieses Konzept aufgegeben haben, weil ihre innenstädte ausgestorben sind, haben wir kaum reagiert. Seit einigen Jahren kann man ganztägig die Innenstadt befahren und an manchen Stellen auch Parken.

Das ist einfach viel zu wenig. Längst hätte ein marktnahes Parkhaus entstehen müssen. Am besten zwischen Markt und Dom.

Der Domempfang ist ein Lacher und die Vogelwiese ist fern ab. Da will niemand von dort zum Wochenmarkt sich schleppen hin und zurück. Bei alternder Gesellschaft und Lädensterben in den Dörfern!

Die all zu offt angepriesene autofreie Stadt ist ein holder Wunsch und funktioniert nur unter ganz anderen Bedingungen.

Es gibt mit Sicherheit Großstädte die nahezu autofrei sind. In der flachen Ebene,Fahrradfahr günstig mit engem öffentlichen Verkehrsmitteln usw.

Das ist in Naumburg nicht der Fall.

Aber eins muß man hier mal feststellen. Unsere Vorfahren hatten richtig erkannt den Bahnhof vom Vorplatz direkt mit dem Markt und der Innenstadt zu verbinden. Die Ringbahn ergänzte das bis vor zur Reichskrone, Schwurgericht und Thüringer Pforte.

Bis vor kurzem fuhr sie am Hotel Kaiserhof ab und umrundet die Innenstadt. Allein das zeigt , dass sich niemand wirklich damit beschäftigt hat die Innenstadt wirklich zu beleben mit Ausnahme der Strassenbahn nun erneut. Warum Fährt sie nicht über den Markt wie in vielen anderen Städten?

Keiner möchte den Markt beparken aber im Innenkern der vorhandenen Bebauung waren über längere Zeit Flächen durch Abriß vorhanden, die durchaus ein Parkhaus gestattet hätten ohne die Ansicht der Innenstadt zu beschädigen. Das Parkdeck der Sparkassen hätte größer und mehr Etagen haben können und läge "versteckt"

Übrigens wäre im Parkhaus das Laden der E-Autos besser zu gestalten als Ladesäulen auf Lindenring oder der Vogelwiese zu bauen.

Nur mal so. Alle würden sich über eine belebte und wirtschaftlich gesunde Innenstadt freuen.

Alle und da ist nicht alleine die Stadtverwaltung in der Pflicht.

Gefällt mir