Naumburg vermüllt

Es ist traurig. Wer geh- oder sehbehindert ist, ist auf sehr vielen Wegen in Naumburg sturzgefährdet, sofern er sie überhaupt benutzen kann. So schlecht wie die Straßen sind auch die Wege. Seit der Wende hat sich in Sachen Verkehr kaum etwas getan. Dazu kommt eine stetig zunehmende Vermüllung. Traurig.

