moderner Ablasshandel

Die Umwelt ist der Mehrzahl unserer Mitbürger schon wichtig und die besteht nicht allein aus co2 und Feinstaub. Auch die Wälder und Felder gehören dazu und selbst der Mensch.

Es wird behauptet, es wäre 5 vor 12 oder auch schon später und ganz wichtige Mitmenschen fühlen sich ihrer Jugend beraubt.

Ich fühl mich meines Geldes beraubt, denn wenn unsere Politik es übers Geld richten will, dann ist das wie zu Luthers Zeiten Ablasshandel. Moderner Ablasshandel, ich darf co2 produzieren und Diesel Fahren, einen SUV fahren und mit Öl heizen----ja wenn ich viel dafür bezahle.

Dann bin ich ein Umweltfreund oder etwa nicht. Allein die EEG-Umlage ist eine Frechheit, den die bezahlen nur die Privathaushalte, wie bei Luher, das gemeine Volk.

Jetzt wollen diese Grünen Gutmenschen die Preise auch noch deutlich anheben.

Es stimmt leider und zeigt sich jetzt, Gott sei Dank, die vermeindlichen Umweltschützer sind finanziell weit besser gestellt, Interlektuelle " Vordenker", oder Edelassies ohne Schulabschluß politisch mit Steuern und Spenden gefüttert

Ein normaler Bundesbüger kann da nicht mehr mitspielen und wird bald auch nicht mehr wollen.

Hierzu braucht es nicht den rechten Rattenfänger, sondern nur den normalen Menschenverstand.

Warscheinlich zeigt die erste Pisastudie vor 19 Jahren heut ihre Wirkung im politischen Alltag.

Was erst, wenn die heutige Schulgeneration mit Fridays vor Future auf die Menschheit losgelassen wird.

Dieser Ablasshandel hat nichts mit Umweltschutz zu tun und ist nur Bevölkerungplünderung am kleinen Mann und Frau und Diverses.

