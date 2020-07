Anzeige

Matthias Jähn

Wer ist Matthias Jähn, hier in Naumburg bekannt neuerdings im Ordnungsamt der Stadt. ER und seine Mitstreiter haben ein breites, dem Einwohnern und unseren Besuchern zugewendetes Betätigungsfeld. Der Name sagts bereits, alles ist auf Ordnung und Sicherheit angelegt und das ist auch gut so.

Allerdings zunehmend stellen Besucher und Einwohner fest, Herr Matthias Jähn ist auf Krawall gebürstet und scheint seine Mittarbeiter auch so zu instruieren.

Nicht erst seit 007 James Bond kennt man "Leben und leben lassen", sondern schon länger weiß selbst ein mittelmäßiger Beschäftigter im Öffentlichen Dienst, dass die Bürgerschaft um ihn herum sein Brötchengeber ist und nicht das Gesetzbuch schlechthin.

Keiner darf das Recht beugen oder verletzen aber Augenmaß bestimmt die Kunst immer handlungsfähig zu sein und zu bleiben.

Genau das fehlt Herrn Matthias Jähn offensichtlich nicht immer aber immer öffter.

