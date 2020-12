Anzeige

lockdown, der nächste.

Erneut müssen die Corona bedingten Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden , bis hin zu einem neuerlichen Lockdown. Die Zahlen belegen es und selbst wenn die eine oder andere Zahl nicht exakt stimmt,es ist zuviel.

Natürlich sind Kontakte schon immer die Kruks an Infektionen und 99% der Bürger halten sich auch daran.

Warum geht die Gesellschaft, die Politik,die Polizei und Ordnungsämter bis hin zum einfachen Bürger nicht entschiedener gegen die 1% Schludriane, Verweigerer und Berufsdemonstranten vor? Sofortige härtere Strafen mit der unverzüglichen Vollstreckung bis hin zur sofortigen Entfernung aus dem öffentlichen Raum .

ins Gefängnis gehören sie nicht,denn sie stecken die Gefangenen an. Aber dezentral von der Allgemeinheit isoliert, zum Eigenschutz und Schutz der Mitbürger in Quarantäne bringen wäre angemessen.

Bei Ordnungsgeldern bis hin zur Taschenpfändung vollstrecken.Handys und Autoschlüssel kommen gut dabei an.

Und 99% wären sicherer und könnten sich die schärferen Maßnahmen warscheinlich erlassen.

Das hat mit Diktatur nichts zu tun!

