liebe cdu

ich war mal euer wähler und bin von der tagespolitik echt angekotzt.sozial, gerecht, dem volke verpflichtet und christlich sind in eine schieflage gekommen.

die afd ist keine alternative aber sie bindet viele menschen, die nicht rot-grün mögen ohne nazis zu sein.sehr viele.

gut, die SED altlasten sind gestorben und die wissentlich geduldeten IM mit cdu parteibuch wohl auch aber mit eurer tagespolitik und dem ängste schüren vorm klima und der umwelt werdet ihr weiter menschen verlieren.

wenn in unserer stadt naumburg keine afd im gemeindarat sitzt und nur zwei .....ten der npd ist das nicht zuletzt der verdienst der vorhandenen freien wählergemeinschaften.sie bilden vor ort alternativen und das ist gut so.

denkt mal drüber nach ihr christdemokraten.ganz ehrlich.

