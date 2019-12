Anzeige

lehrermangel 2019

Hallo Naumburger, ich habs gelesen,es fehlen massenweise Schuldirektoren und Lehrer.Wie das?

Bei angenommen gleichbleibenden Schülerzahlen sollte man in der Schulverwaltung bis hin zum Kultusministerium einfach für jeden ausscheidenden Lehrer einen neuen einstellen.

In der Hoffnung, dass man dort über Personalakten verfügt sollte unschwer ermittelt werden wie viele Lehrer je Monat und Jahr alleine dem Lebensalter nach, ausscheiden oder unterliegt das dem Datenschutz?

Es ist unvorstellbar mit welcher Unverfrohrenheit wir hier vorgeführt werden, wenn nun 1000 Lehrere fehlen.

Diese ganze Moschkope hätte man früher zu recht nach Sibirien geschickt zum Löffel schnitzen.

Wenn in meiner Küche nur noch ein viertel Paket Salz sich befindet kaufe ich nach und warte nicht bis keins mehr da ist.

Ich ahne im Kultusministerium ist eine ähnliche Besetzung wie im Bundesumweltamt in Dessau. Die Führung hat die gleiche geografische Herkunft und das beruhigt mich, es liegt mal nicht am Ossi.

