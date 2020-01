Anzeige

im Stich gelassen

Um unser Krankenhaus in Zeitz und Naumburg, deren Mitarbeiter und Patienten tut es vielen leid und das mit Recht. Hoffen wir auf eine gute Lösung.

Aber wenn die Burgenland Kreisverwaltung sich von irgendwem im Sich gelassen fühlt, dann spührt sie und unser Herr Landrat, wie sich das anfühlt, im Stich gelassen zu werden.



Das hat unsere Kreisverwaltung in den letzten 20 Jahren doch selber zur Genüge an ihren Gemeinden geübt.

Egal obs um rechte Gewalt, Problemen mit der Bundeswehr, linke Chaoten in Selbstzucht, Finanzprobleme In Städten und Gemeinden und nicht zu letzt der vermalledeiten Gebietsreform ging. Zumeist nicht zuständig und Augen zu (Herz vereist).

Auch ganz gleich ob da Arbeitsplätze auf der Strecke blieben oder das Gemeinwohl den Bach runter ging, unsere Kreisverwaltung war eisern und ließ viele Iim Regen stehen.

Der Kreistag wurde nie befragt und der politische Einfluß dominierte personenbezogen.



Das will ich nicht allein unserem heutigen Landrat anlasten. Auch seine Vorgänger zeigten Parteireson. Welche Partei? Ja wohl die ,die die Mehrheiten bildet. Warum? Politisches Kalkühl!. Nur den " Unsrigen " wird geholfen und wir legen fest, wer die " Unsigen " sind. Da geht auch mal eine eigener Parteifreund mit Bundestagserfahrung über den Jordan.

Wir Naumburger sind da wohl bis her ganz gut weggekommen, hatten wir doch Leute an der Spitze, die die Fäden in der Hand hielten.

Heute droht da Gefahr, denn die Fäden sind weg und wer die neuen Fäden einfädelt ist total offen. Da tröstet auch der Besuch des Herrn Ministerpresidenten wenig, wenn man weiß, eine Lobby in Magdeburg zu haben, sieht anderst aus.

