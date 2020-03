Anzeige

Flüchtlinge in Laucha

Wer den Artikel im NT gelesen hat, weiß das die Landräte Recht hatten gegenwärtig keine Asylanten auf die Landkreise zu verteilen.

Was da soebend viral passiert ist ein medizinisches Problem. Es ist ganz einfach gegenüber unserer Bevölkerung unverantwortlich durch solch unüberlegte Aktionen zusätzlich zu verunsichern.

Leider infizierte Asylanten in die Nachbarschaft zur Rettungsstelle ist der Supergau im Nervenkostüm der gefährdeten Mitbürger.

Dabei ist es letztlich wurscht ob da Asylanten oder allgemein am Virus Erkrankte nach Laucha verlegt werden.

Bitte heizt die Stimmung nicht zusätzlich auf. Wir brauchen die Übersicht in der Kriese. Darum glaubt da ganz Oben mal einem kleinen Landrat.

