Domplatz die Nächste

Wenn ich lese, Frau Freund soll am Domplatz erneut 660 000 € in eine Planung verblasen wird mir kotzübel. Neues Gutachten Domlinden, wie oft noch???

Icomos, die Chaoten vom Welterbetitel fehlen da im Gespann. Wieviele Planungsbüros darf Frau Freund noch glücklich machen, wo nichts aber auch garnichts heraus kommt.

Für 660 000 € baut ein gutes städtisches Bauamt den ganzen Platz neu und verwendet die 120 000€ wirklich fürs Denkmal.

Ich schliese mich denen an, die zur nächsten Oberbürgermeisterwahl einen OB sich wünschen,der im Rathaus,insbesondere im Bauamt mit dem Stahlbesen kehrt.

