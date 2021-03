Anzeige

die Kandidaten zur Wahl

Ein jeder Autofahrer benötigt einen Führerschein, ein jeder Pilot einen Pilotenschein und Kapitäne ebenso.

Nur Oberbürgermeister ,Landräte und darüber hinaus müssen nichts nachweisen. Weder Schulzeugnis (für Grüne vorteilhaft) noch andere Zeugnisse, um gewählt werden zu dürfen.

Klar das dann stronsdumme Kandidaten auf den Listen stehen. Wie soll der Wähler nun eine Auswahl treffen. An der besten Show, dem größten Plakat oder was???

Am sogenannten Programm wohl kaum, denn die sind meist so austauschbar von Rostock bis Garmisch und strotzen von leeren Versprechen.

Klar sind nicht alle so, nur wie solls der Bürger erkennen?

Gefällt mir