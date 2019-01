hallo naumburger,im oben angeführten Artikel wird anschaulich über die Einbahnstrassenregelung Fröbelstrasse/Eckardtstrasse berichtet.Was das auserwählte Planungsbüro aus Dresden zur Verkehrsberuhigung vorschlägt ist nicht so neu und wie der Autor im letzten Satz einräum,t währe man auch in einer Naumburger Grundschule zum vergleichbaren Ergebnis gekommen. Ebend nur billiger.Eins ist gewiss, der Verkehrsfluß in den genannten Strassen nimmt deutlich zu, weil ohne Gegenverkehr flüssiger und auch schneller gefahren werden kann. Die Fahrer, die bisher diese Strassen nutzten werden es auch weiter tun und sind dankbar für den entfallenden Gegenverkehr. Diese Lösung bedeutet auch kaum einen Umweg, außer ich wohne in diesen Strassen und muß nun jeweils meine "Runden" drehen um nach Hause zu kommen.Kraftfahrer von Wohnquartieren fern zu halten gelingt in der regel eher durch Hindernisse, wechselseitiges Parken mit Gegenverkehr, "Sprunghügel" oder ähnliches.Das städtische Vorhaben ist verständlich und auch löblich, ob die Einbahnstrasse die richtige Lösung ist,steht auf einem anderen Blatt, des Dresdner Gutachten.danke