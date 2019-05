Anzeige

Busbahnhof

Liebe Naumburger,manchmal kann Geldknappheit ein wirklicher Seegen sein. Nach dem Bau des Großbusbahnhofs und desser Rückbau am Naumburger Bahnhof vor Jahren, gab es dann die tolle Idee den jetziger Busbahnfof Hallesche Strasse auf den Postring zu verlegen. Fehlende Gelder sind gewiß der wirkliche Grund ihn nun dort zu belassen wo er seit Jahrzehnten ist und das ist gut so. Die Nähe zur Strassenbahn wäre der einzige wirkliche Grund gewese zu verlegen. Alle anderen damals aufgeführten Gründe waren freundsche Fehlleistungen. An Stelle wirklich wünschenswertes zu investieren ( Z.B. Weiterbau der Strassenbahn ) geistern in der Naumburger Bauverwaltung allzugern Hirngespinste herum die "Dank" fehlender Gelder verhindert werden.

