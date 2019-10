Anzeige

Bevölkerungsentwicklung duch Migration verbessern

es war zu lesen, dass unsere Landesregierung ein Gutachten hat erarbeiten lassen, zum Thema Migration als Mittel gegen den Bevölkerungsschwund. Soweit so gut.

Es ist richtig, dass alle Kinder meiner Verwandschaft und Freunde komplett in den Westen gegangen sind. Sie haben dort Arbeit, Familie gegründet und kommen höchstwarscheinlich nie mehr zurück.

Hier sitzen die Eltern alleine in ihren Wohnungen und Häusern und werden im Pflegeheim enden, weil niemand aus der Familie hier ist um helfen zu können. Die Häuser werden leer stehen oder verkauft. Nur an wen und zu welchem Geld. Man konnte schon vor Jahren für 50 000 € ganze Strassenzüge kaufen.

Schau ich in meiner Strasse auf und ab gibts leere Häuser und wo noch ein Paar wohnt. Viel steht leer.Das ist bei den Mietern hier im ländlichen Raum auch nicht viel besser.

In sofern hat das Gutachten auch recht.

Ich frage mich jedoch, bevor wir Asiaten oder Afrikaner hier integrieren wollen und können, wäre es nicht viel naheliegender unsere eigene Jugend ins Land zurück zu " locken".



Die Erfolgsaussichten sind nicht leicht aber besser als die integration Menschen aus anderen Kulturen.

Denn eins muß doch jedem klar sein. Ohne neue Arbeitsplätze mit Perspektive kommt die eigene Jugend nie zurück und die Migranten ziehen weiterhin in die alten Bundesländer.

Mit den mit chinesischen Investoren "geretteten" Industriebetrieben wird das nicht werden und mit dem Kohleausstieg noch viel weniger.

Das Problem wurde schon vor geraumer Zeit richtig erkannt. Alleine eine tragbare Lösung ist in weiter Ferne.

