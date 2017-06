Sommerfest in der Kita "Sonnenschein" Naumburg- Grochlitz

Das Sommerfest war fest eingeplant, wo sich Kinder, Eltern, Geschwister, Onkel, Tanten, Omas und Opas und auch noch ein paar ehemalige Kinder in gemütlicher Runde gerne trafen.Es war ein sonniger, aber windiger Tag, so dass es gut war, dass unser Hausmeister Herr Gebauer ein großes Zelt auf dem Spielplatz aufgestellt hat.In diesem Jahr hatten wir für alle eine Überraschung:Zu unser aller Freude konnten wir Holger Vandrich begeistern, mit seinem lustigem Mitmach- Musikprogramm die Kinder, aber auch die "Großen" zum Singen und Mitmachen zu bewegen und eine tolle Stimmung zu zaubern.Aber bevor es mit ihm losging, hatten die Kinder eine Überraschung für ihn.Sie studierten ein Lied seiner CD ein und boten es dar.Tagelang hatten die Kinder "Schnatter-, schnatter-, schnatter-, im Hühnerstall" eingeübt und freuten sich nun, es präsentieren zu können.Da war Herr Vandrich sichtlich beeindruckt und schnappte mich zum Tanz auf der Wiese.Es war eine tolle Stimmung.Viele Muttis haben leckeren Kuchen für diesen Nachmittag gebacken.Sogar einige unserer ehemaligen Mitarbeiterinnen sind unserer Einladung gefolgt und trafen sich zum "Rentner-Treff"bei uns.Auch darüber haben wir uns sehr gefreut.Es war eine schöner Nachmittag, der 42. Kindergartengeburtstag, den wir sicher noch lange in Erinnerung behalten.Besonderer Dank gilt allen, die fleißig vorher, dabei und danach mitgeholfen haben.Wir danken auch dem Förderverein "Kita Sonnenschein"für die Unterstützung, und ein ganz lieber Dank geht auch an Herrn Hinze vom EDEKA, der uns die Brötchenbestellung für diesen Tag ganz spontan gesponsert hat.Ein ganz lieber Dank geht an Lars Adamek, der als Vati dabei war und unsere Aktivitäten fotografiert hat.Wir freuen uns auf unser nächstes Sommerfest.Das Erzieher- Team der Kita "Sonnenschein"und Leiterin Odette Brand