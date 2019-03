MARIA STUART (nach Stefan Zweig)

Naumburg (Saale) : Taverne Zum 11. Gebot |

Die Berliner Schauspielerin Margrit Straßburger schlüpft in die Rollen beider Monarchinnen: Die schottische Romantikerin Maria Stuart und ihre realistische Gegenspielerin Elisabeth.

Die schottische Königin Maria Stuart wurde im Februar 1587 nach 18 Jahren Haft im Alter von 44 Jahren von Ihrer Rivalin, der englischen Königin Elisabeth I., hingerichtet.

Stefan Zweig erzählt das Schicksal Marias, einer leidenschaftlichen Frau, vor dem Hintergrund der politisch unruhigen Zeit des 16. Jahrhunderts.

Margrit Straßburger hat auf der Grundlage dieses Romans in dem ihr eigenen Stil ein Kammerspiel gestaltet. Das Außergewöhnliche an diesem Theaterabend ist, dass die Künstlerin in die Rollen beider Monarchinnen schlüpft.

Seit langem ist das Markenzeichen der Schauspielerin Margrit Straßburger, epochale Frauencharaktere der Weltgeschichte innerhalb von anderthalb Stunden für das Publikum lebendig werden zu lassen.