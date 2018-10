Konzert: Kurt Reissner

Naumburg (Saale) : Taverne Zum 11. Gebot |

Kurt Reissner aus Halle (Saale) spielt Songs, die zu groß sind für Schubladen - Musik, die atmen muss, Stücke, die den Zuhörer am Anfang mitnehmen und am Ende fest im Griff haben. Kurt Reißner bedient sich aus einem jahrelangen Fundus an eigen geschriebenen Songs und Liedern von Künstlern die ihm in seinem Wirken begleitet haben. Deutsche Texte über die großen und kleinen Dinge im Leben. Die Musik eigenständig, aber immer mit Gespür für Melodie. Mal laut mal leise, aber immer intensiv.