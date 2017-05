Konzert: Brand Old (Bamberg)

Naumburg (Saale) : Taverne Zum 11. Gebot |

Uwe Gaasch und Waldi Bauer sind auch Mitglieder der Bamberger Formation "Schweinsohr Selection", in der Gaasch der Frontman/Sänger ist, Bauer der Drummer. Ausgekoppelt aus dieser Gruppe spielen die beiden als Brand Old ganz andere, ruhigere Töne: Gaasch singt, spielt Percussion und Mundharmonika, während Bauer ihn am Keyboard und der Gitarre begleitet sowie Chorstimme singt. Songs mit eingängigen Melodien in einer besonderen, eigenen Art. Stücke der Beatles, Stones, Bee Gees, Moody Blues u.v.a.m. liefern ihnen die Vorlage für die Interpretationen, bei denen es um mehr geht als Nachspielen.