Konzert: Andi's Bluesorchester

Naumburg (Saale) : Taverne Zum 11. Gebot |

Mit enormer Spielfreude nach Jahren on Tour als Straßenmusiker in Europa wird die Vielseitigkeit und die Lebendigkeit des Blues zelebriert. Von dem todtraurigem Falsettgesang eines Skip James bis zur Tanz- und Partymucke einer Memphis Jug Band hat der Blues der Vorkriegszeit bei weitem mehr zu bieten als nur die üblichen Klischees auf die er häufig reduziert wird.

Sowohl die Instrumentenauswahl als auch die Spieltechniken sind an die damalige Zeit angelehnt um einen möglichst authentischen Sound zu erreichen, wobei sowohl die selbstgeschriebenen als auch die Orginalstücke in einem eigenen “Blues Orchester” Stil interpretiert werden und nicht nur die eingefleischten Country-Blues Fans zum mitstampfen zwingt.