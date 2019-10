130 Jahre Unstrutbahn - Naumburg - Artern 01.10.2019

Verlauf des Unstruttales vorgegeben war.So wurde durch eine Denkschrift des Freiherrn von Reck1883 eine Linie vonQuerfurt nachReinsdorf, dem alten Handelsweg folgend, vorgeschlagen.Von den Ortschaften, die in die Linienführungeinbezogen werden sollten, wurden statistische Erhebungen über den Umfang der zutranportierenden Güter und Personenabverlangt. Diese Strecke sollte weiter bis Nordhausen geführt werden. Die eifrigsten Verfechter dazu waren derStadtrat von Naumburg, Stöckmann, sowie der Freiherr von Eberstein zu Gehofen. Es entstand auch ein Projekt , daß eineLinie von Bad Bibra über Wiehe nach Artern vorsah. Die Variante zur Verbindung von Thüringen nach Nordhausen bliebimmer im Gespräch. Nur die Verwirklichung scheiterte an den Kosten. Am 1. Oktober 1889 wurde die Strecke, so wie wirsie kennen, eröffnet. Bereits im Jahre 1921 führte die Bahn erste Rationalisierungsmaßnahmen durch. Sie lösteSchrankenposten mit wenig Straßenverkehr auf.Vom Bahnhof Artern kommend, wird die Hauptstrecke Erfurt Sangerhausen, am Gleisdreieck Reinsdorf bei Artern verlas-sen. Die Strecke folgt links der Unstrut ( diese ist seit 1795 schiffbar ) und rechts den Höhenzügen der Finne und Schrecke.Dieser Landstrich ist reich an Geschichte,an Burgen, Schlössern und Klöstern. So lagen hier die Residenzen der ThüringerKönige, hier besiegte König Heinrich die Ungarn, Sachsenkaiser bauten ihre Pfalz und Landgrafen ihre Burgen. Durch dasUnstruttal führten wichtige Handels- und Heerstraßen. Hier fand auch der Bauernkrieg sein blutiges Ende. Noch heutezeugen Schlösser, Burgen und Klöster, sowie deren Ruinen an diese und andere Ereignisse. So sind noch zu sehen dasKloster Donndorf, die Burg Wendelstein, die Pfalz von Memleben, neuerdings das Zentrum der Himmelsscheibe von Nebra,die Vitzenburg, das Kloster Zscheiplitz, die Neuenburg in Freyburg und nicht zuletzt das Weltkulturerbe, der NaumburgerDom.Von Reinsdorf gelangt man über Gehofen, Donndorf nach Roßleben. Hier zweigte eine Werkbahn mit Personenverkehr ab.Über Nebra geht es weiter nach Vitzenburg. Der einstige Durchgangsbahnhof wurde zum Trennungsbahnhof, seit die Bahnam 1.7.1904 die 16 km lange von der Unstrutbahn abzweigende Verbindungsbahnhof nach Röblingen über Querfurt zurHauptstrecke Halle- Sangerhausen inBetrieb nahm ( Eisenbahnverkehr zwischen Querfurt und Röblingen gab es bereits seit1884 ). Die neue Bahnstrecke war eine wichtige Verbindungsbahn zu den Kohlegruben, Brikettfabrik, Kalkwerken undZuckerfabriken. Der Bahnhof Vitzenburg war damit zu einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt im Unstruttal geworden. ImJahr 2012 gab man den alten Bahnhof Vitzenburg auf und baute östlich davon in Ortsnähe den neuen Haltepunkt Reinsdorf.Karsdorf, die nächste Station, war mit seinem Zementwerk und seiner ausgedehnten Anschlußbahn, der bedeutensteBahnhof dieser Strecke. Kurz vor Kirchscheidungen mit seinem Haltepunkt überquert die Bahn über ein Viadukt die Unstrut.In Laucha bestand ein Anschluß über Lossa nach Kölleda, der ehemaligen Finnebahn. Diese Bahn wurde nach dem II. Welt-krieg von Kölleda bis Lossa abgebaut und diente zuletzt nur noch den Güterverkehr.Nach Laucha öffnet sich das Tal, umPlatz zu machen für die Freyburger Weinberge. Weinkenner wissen, daß die Gegend um die Geburtsstadt des TurnvatersJahn, das am nördlichsten gelegene geschlossene Weinanbaugebiet Europas ist. Nach etwa 6 Kilometer sieht man dieFahrleitungsmaste der Magistrale Erfurt/Saalfeld - Halle/Leipzig, fährt noch über die neu gebaute Saalebrücke unddamit kündigt sich mit Naumburgs Hauptbahnhofes das Ende der Unstrutbahn an.