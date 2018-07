seekurpark adee

Anzeige

Hallo Naumburger,

letztens ging ich von Naumburg über Pforta, die Windlücke, nach Bad Kösen. Das alles nun trocken ist, nach den warmen Tagen ohne Regen, ist fast jedem klar.

Warum jedoch die Teiche des Seekurpark trocken liegen, kann ich nicht verstehen.

Ich glaube dafür gibts keinen technischen Grund, keine fehlende Leitung,keine fehlende Pumpe und kein fehlendes Ventil.

Es feht erneut am Willen und Können etwas zu entscheiden in Naumburg. Die Träger öffentlicher Bedenken haben obsiegt und prägen die öffentliche Verwaltung oder kurz gesagt, es küppert so vor sich hin.



Warum ich das so sage....weil viele Mitbürger über 15 Jahre Wasser in den Teichen gesehen haben, Fische und gelegendlich Schwäne.

Hier wurde im warsten Sinne des Wortes der Hahn abgedreht und keiner hat den Arsch in der Hose ihn aufzudrehen.

Lieber läßt man es vergammeln!

Gleiches mit den Brettern am Wehr. Über 50 Jahre waren Bretter auf dem Wehr, gleich wer verantwortlich war. Selbst in der Mangelwirtschaft der ehemaligen DDR, die Bretter waren da.

Jetzt sind sie weg und aus und fertig.



Irgendwer verhandelt mit irgendwem....das Ergebnis kann man sich im Blütengrund ansehen.

Totalausfall.

Also fahr ich mit der Bahn zurück und bin vom Baufortschritt am Bahnhof nahezu erschlagen.

Danke

