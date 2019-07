Anzeige

radler unterwegs

Das die Radwege ausgebaut werden ist sehr gut und ich nutze sie gern von Jena bis Weißenfels und Laucha. Auch im Stadtgebiet hat sich einiges verbessert.Könnte noch mehr sein und soll ja auch kommen. Aber da gibts so eine Radlergruppe die mit teuren Klamotten, mit Spitzensporträdern und Helmen im Alter von 55 jahren aufwärtz auf den Fußwegen und Fußgängerzonen angerast kommen und viele Fußgänger und Radler in Furcht und Schrecken versetzen.Die find ich furchtbar. Das sind keine Einheimische auf dem Weg zum Einkauf oder Garten oder Freizeitradeln. So teuer wie die aufgepeppt sind und sich auf dem Fußweg aufführen, ahne ich, das es zum erheblichen Teil unsere Schwestern und Brüder aus den westlichen Landesteilen sind. Nichts gegen deren Besuch, herzlich willkommen. Die müssen sich jedoch hier nicht aufführen wie in Spanien, Italien, und den vielen Urlaubszielen dieser Menschen. Sie sind in Deutschland und sollten sich auch so benehmen. Den jungen Leuten wollen wir den Wert unserer Heimat zeigen und haben zunehmend kleinen erfolg. Ich weiß nicht wo diese "Spitzensportler" herkommen aber sie haben weder Achtung für Andere und keinerlei Benehmen. Besser sie begeistern ihre Landsleute in ihrer Heimat. Aber sonst sind mir Besucher aus aller Welt herzlich willkommen. Danke

