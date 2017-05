Anzeige

Naumburg ohne Interesse für Naumburg?

Ich kann ja verstehen wenn Neunaumburger sich noch nicht so richtig bei uns "heimisch" fühlen. Aber die alten Naumburger sollten doch diese Seite mehr nutzen um Kultur, Kommunalpolitik und Ereignisse zu veröffentlichen.

Schade, gerade diese Seite ist doch eigentlich die Plattform für alles was uns in der Region bewegt! Hier kann man die persönliche Gedanken veröffentlichen was einem am "Herzen" liegt! Wo ist die Computer- Jugend mit ihren Vorschlägen, wo sind die Bürger welche sich über die Kommunalpolitik aufregen?

Wo werden welche Heimatfeste, Kulturveranstaltungen geplant? Aber bitte bei der Kultur in deutsch, denn wir sind in Deutschland.

Nutzt die Chance,schreibt, Fotografiert, und veröffentlich es hier, damit diese Seite lebendiger wird und nicht nur von "alten Kamellen" berichtet.

