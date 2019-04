Anzeige

Kursausoneröffnung Bad Kösen 2019

Hallo Naumburger, wie jedes Jahr war ich auch gestern in Bad Kösen zur Kursaisoneröffnung. Vom regnerischen Wetter abgesehen zeigte sich das Heilbad in aufstrebender Form. Der Bahnhof schon war einladend und begrüßte mich angenehm. Auch im Kurpark zeigte sich der Wille es nun doch besser machen zu wollen. Warum auf der Brücke aber keine Fahnen wedeln, wie in allen Jahren??? Es wären ja nur die Bad Kösener gewesen. Auf der Insel und dem Kunstgestänge herrscht reges Bauen und das läßt auf die Zukunft hoffen. Ich verspühre das Gefühl, daß dieser und jener Altnaumburger ein besseres Gespühr für das Heilbad entwickelt hat und dessen Werte, wie Kur, wie Gradierwerk mit Wasserkunst und nicht zuletzt die Kurparkanlagen zu würdigen weiß. Auf dem Heimweg zu Fuß über Flemmingen (um die neuen Eigenheime am Seekurpark mal zu sehen) mußte ich leider die immernoch trockenen Teiche des Seekurpark sehen. Schade das die Zuständigen in der Stadtverwaltung die Kösener Aktionstruppe so im Regen hat stehen lassen. Ich hörte, das Wasserrohr ist da, muß ja auch, ist doch 15 Jahre lang gelaufen. Also gebt euch nen Ruck am Markt der Domstadt und macht sie weiter schöner.

