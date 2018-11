Anzeige

immernoch trocken beim kösener fußball

hallo freunde,

fußballfreunde im besonderen. offensichtlich ist es der höchstleistungsverwaltung der stadt naumburg und ihren eigenen dienstleistern noch immer nicht gelungen dem brunnen am sportplatz in bad kösen nutzen zu können.

denen geht doch das problem absolut am arsch vorbei. diese verwaltung soll sich nicht wundern, denn soviel einfallt und öffentliches desinteresse wird eine wirkung nicht verfehlen.wären nicht die ersten die davongejagt wurden.

mal ganz ehrlich, unser OB sollte sich schämen.

danke

Gefällt mir

1

Einem Mitglied gefällt das: