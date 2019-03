Anzeige

Gastgewerbe Fachkräftemangel durch „waschechtes Image-Problem

Hallo,so heisst eine Üerschrift im Naumburger Tageblatt und sie stimmt. In der Gastronomie kann man eigendlich nur noch die eigene Familie ausbeuten. Fachkrtäfte sind Mangelware und bei den Hungerlöhnen schwer zu motivieren bis nachts um 1 und Sonnabend Sonntag zu arbeiten.

Andere kämpfen da ebenso. In Österreich und Italien ist es auch kein Zuckerlecken, jedoch verdient ein junges Mädchen in der Saison 1300 bis 1600 € bei freier Kost und Logie in der 6 Tagewoche. Ein männlicher Kellner im Hotel bekommt bei geteilter Schicht (Früh 3 Stunden und Abends 5 Stunden ) jedoch zwischen 2400 und 2900 @ bruto.

Mit Hilfskräften, 450 € Jobern und Studenten kann man gewiß Spitzen überbrücken und das ist auch gut so. Für die Grundlast ist Fachpersonal nötig um einen gewissen Standart sichern zu können und das setzt sich auch in der Küche und im Service fort.

Zunehmend trennt sich da die Spreu vom Weizen und ich kann mit freude feststellen, wir haben in Naumburg durchaus einige "Leuchttürme".

Was sich in der Umgebung nicht in gleichen Maße sagen läßt, leider.

Danke

