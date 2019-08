Anzeige

der Spass mit dem Nass

Die Zeitung hats geschrieben wie aktiv unsere Naumburger freiwilligen Feuerwehren sind. Alle, ob in der Stadt oder den Ortsteilen sind mit die Aktivsten weit und breit. Ob Gänsegries oder beim Ortsteilfest, die Feuerwehr ist immer dabei und das finde ich sehr gut. Danke an alle die da mitmachen.

Letztlich goß nunmehr die Bad Kösener Wehr auch Bäume und nicht zu letzt halfen sie den Fischen im Kurpark.

Der geringere Wasserstand ist weniger das Problem, als der fehlende Sauerstoff mangels Umwälzung. Genau das haben die Bad Kösener Feuerwehrleute gemacht.

Ich frage mich nur warum die Fontäne nicht läuft. Nicht zuletzt dazu ist sie da, wie in den meisten Parkteichen.Hat es den selben Grund wie beim fehlendn Wasser im Seekurpark???Liegts am Können oder am Wollen???

Da gilts wie im Mittelalter.Sagt der Fürst zum Kardinal " halt du sie dumm, ich halt sie arm.

Ein großes Glück das wir da wenigstens eine funktionierende freiwillige Feuerwehr haben. Und auf die können wir stolz sein!

Gefällt mir