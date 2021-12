Wenig Verständnis

Eben hörte ich, dass heute das Glühweinwandern stattfand. Im letzten Jahr habe ich gesehen, wie viele Menschen dort eng beieinander mit reichlich Alkohol waren, und anschließend die Steigerung der Inzidenzen verfolgen können. Ich bin davon ausgegangen, dass solche Massenveranstaltungen unterbleiben.

Andererseits ist der kleine Weihnachtsmarkt am Markt in Naumburg geschlossen und abgebaut worden, obwohl um diesen leicht der Zaun hätte aufgebaut werden können und Besucher leicht nach dem gerade vorgeschriebenen Impfstatus ( ob nun 3G oder 2G) hätten kontrolliert werden können. Dieser kleine Weihnachtsmarkt hätte -anders als die Massenveranstaltungen Glühweinwandern oder Advent in den Weinbergen- auch einen Nutzen für die ohnehin gebeutelten Innenstadthändler gehabt.

Gefällt mir