Unstrutbahn fährt zum Winzerfest ins Thüringische

Naumburg (Saale) : Bahnhof Naumburg Ost |

Züge sind mit kostenfreiem WLAN ausgestattet

Am 07. und 08.09.2019 hat die Interessengemeinschaft (IG) Unstrutbahn e. V. in Zusammenarbeit mit Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH und der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa) ausgewählte Züge von Naumburg Ost über Wangen nach Roßleben und Donndorf bestellt. Die Züge halten auf allen Unterwegsbahnhöfen zwischen Naumburg Ost und Wangen. Einerseits bietet der Verein den Thüringern die Möglichkeit stressfrei in weniger als einer Stunde das Winzerfest in Freyburg zu erreichen. Andererseits haben die Naumburger, Freyburger oder Lauchaer die Möglichkeit mit der Unstrutbahn ins Thüringische zu fahren und von hier aus auf dem Unstrutradweg via Naumburg zu radeln oder die nähere Umgebung, wie die Hohe Schrecke, die Kloster- und Kaiserpfalz Memleben oder das Hermannseck bei Ziegelroda, zu erwandern, und somit dem Freyburger Trubel zu entgehen.



Die Züge verkehren ab Naumburg Ost: am Samstag um 12.50 Uhr, um 13.50 Uhr (nur bis Roßleben) und um 15.50 Uhr und am Sonntag um 8.50 Uhr, um 12.50 Uhr, um 15.50 Uhr (nur bis Roßleben) und um 17.50 Uhr ins Thüringische.

Von Thüringen verkehren die Züge: am Samstag um 14.25 Uhr ab Donndorf, um 15.32 Uhr ab Roßleben und um 17.25 Uhr ab Donndorf und am Sonntag um 10.25 Uhr ab Donndorf, um 14.25 Uhr ab Donndorf, um 17.32 Uhr ab Roßleben und um 19.25 Uhr ab Donndorf nach Naumburg zurück.



Stellplatzgarantie für Fahrräder ab Naumburg Ost

Ihre Mitfahrt in den Zügen müssen Sie nicht anmelden. Die Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH setzt geräumige Triebwagen in Mehrfachtraktion ein. Es stehen ausreichend Sitzplätze zu Verfügung. Der Transport von Fahrrädern ist begrenzt, aber für Sie kostenfrei. Die Fahrkarten erhalten Sie in den Zügen. Zwischen Naumburg Ost und Wangen gelten die Tarife der Deutschen Bahn AG und des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes. Zwischen Wangen, Roßleben und Donndorf wird ein Sondertarif erhoben. Kinder unter 6 Jahren reisen grundsätzlich kostenfrei.



Weitere Details zu den ausgewählten Zügen und Tarifen zwischen Naumburg Ost, Wangen, Roßleben und Donndorf erfahren Sie auf der Internetseite der Interessengemeinschaft (IG) Unstrutbahn e. V. unter www.unstrutbahn.de und über Telefon 0176-93704751.



_______________________________________________________________________

Interessengemeinschaft (IG) Unstrutbahn e.V. - Damit die Bahn fährt

06571 Donndorf (Unstrut)

Wiehesche Straße 1



Internetauftritt www.unstrutbahn.de

Telefon 0176-93704751

Email kontakt@unstrutbahn.de