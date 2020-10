Unstrutbahn fährt wieder nach Roßleben

Am Samstag den 10.10.2020 hat die Interessengemeinschaft (IG) Unstrutbahn e. V. für Sie ausgewählte Züge auf der Unstrutbahn von Naumburg über Laucha und Nebra nach Roßleben bei Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH bestellt.



Die Züge verkehren von Naumburg Ost bis Wangen im regulären Betrieb und ab Wangen nach Roßleben im Sonderzugverkehr.



Die Fahrzeiten ab Naumburg Ost sind um 8.50 Uhr und um 16.50 Uhr. Der Bahnhof Roßleben wird um 10.07 Uhr und um 18.07 Uhr erreicht.



Die Fahrzeiten ab Roßleben sind um 10.32 Uhr und um 18.32 Uhr. Der Bahnhof Naumburg Ost wird um 11.44 Uhr und um 19.44 Uhr erreicht.



Keine Anmeldung erforderlich



Ihre Mitfahrt in den Zügen müssen Sie nicht anmelden. Es stehen Ihnen ausreichend Sitzplätze zu Verfügung. Der Transport von Fahrrädern ist begrenzt, aber für Sie kostenfrei. Die Fahrkarten erhalten Sie im Zug. Zwischen Naumburg und Wangen gelten die Tarife der Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH und des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes. Zwischen Wangen und Roßleben wird ein Sondertarif erhoben. Kinder unter 6 Jahren reisen grundsätzlich kostenfrei.



Zwei Höhepunkte



Die Interessengemeinschaft (IG) Unstrutbahn e. V. bietet Ihnen zwei geführte Wanderungen am 10.10.2020 an. Die erste Wanderung beginnt um 10.15 Uhr am Bahnhof in Roßleben und führt Sie über die Burgruine Wendelstein nach Wangen und ist für Familien mit Kindern geeignet. Die zweite Wanderung führt Sie um 14.15 Uhr ab Haltepunkt Wangen über die Burgruine Wendelstein nach Roßleben und wird als Weinwanderung präsentiert.



Für diese Wanderungen müssen Sie sich bis zum 09.10.2020, 18.00 Uhr, bei der Interessengemeinschaft (IG) Unstrutbahn e. V. unter Email kontakt@unstrutbahn.de oder über Telefon 0176-93704751 anmelden.



Die ausgewählten Züge ins Thüringische Roßleben werden von der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa) und von Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH unterstützt.



_______________________________________________________________________

Interessengemeinschaft (IG) Unstrutbahn e.V. - Damit die Bahn fährt

06571 Donndorf (Unstrut)

Wiehesche Straße 1



Internetauftritt www.unstrutbahn.de

Telefon 0176-93704751

Email kontakt@unstrutbahn.de