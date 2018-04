Tageblatt/MZ verabschiedet sich von myheimat - Dankeschön-Aktion am 14. April

ihren Anfang genommen."Viele Jahre haben wir myheimat begleitet. Wir verabschieden uns jetzt mit schwerem Herzen. Aber der Medienwandel ist in vollem Gange, und auch wir können uns dem nicht ganz verschließen", so Regionalverlagsleiter Olaf Döring. Sicher ist: Die Seite wird es weiterhin geben, die Community kann und soll weiterhin aktiv bleiben. "Und wir werden das ganz sicher nicht aus den Augen verlieren", so Döring. Die Redaktion wird Beiträge und Fotos weiterhin verfolgen, allerdings nicht mehr die Möglichkeit haben, Texte und Bilder abzudrucken.Doch den Abschied soll nicht nur dieser Beitrag begleiten. Tageblatt/MZ und die, laden myheimat-User aus der Saale-Unstrut-Finne-Region zu einer Dankeschön-Aktion fürein. Auf dem Programm stehen eine geführte Tour zum Mittelberg, dem Fundort der Himmelsscheibe, sowie der Besuch der Arche und der aktuellen Sonderschau "Roms Legionen unterwegs". Einen Imbiss gibt es zur Mittagszeit auch.Dieses Angebot ist für myheimat-User der Region kostenfrei, es wird allerdings um Aan constanze.matthes@nt.de oder per Nachricht an Constanze Matthes via myheimat. Sollte die Witterung schlecht sein, wird der Termin verschoben. Ein neues Datum wird dann zeitnah bekanntgegeben.