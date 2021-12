Kein Verständnis II

Weiß irgend jemand, warum unsere Schwimmbäder und Saunen für das normale Publikum geschlossen sind? Und ausgerechnet Gruppen (Schulen, Vereine), also Ansammlungen von Menschen, in die Schwimmbäder dürfen? Ich bin durchaus für umfangreiche Schutzmaßnahmen gegen Covid-19.- Aber sie sollten doch nachvollziehbar und in sich stimmig sein.

