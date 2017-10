Bahnhöfe an der Unstrutbahn ausgeschildert

Naumburg (Saale) : Bahnhof Naumburg Ost |

Seit über 12 Jahren macht sich die Interessengemeinschaft Unstrutbahn e. V. für die Verbesserung der Beschilderung zur Unstrutbahn stark. Nicht selten muss der Verein dabei hartes Holz durchbohren ehe ein Schild zum Bahnhof aufgestellt wird.



Im letzten Monat wurde der letzte Bahnhof an der Unstrutbahn in Donndorf ausgeschildert. Die Errichtung eines solchen Schildes mit Mast und Genehmigung kostet etwa 500 Euro. Die Schilder werden einerseits durch Eigenmittel des Vereins und andererseits durch Spenden finanziert. Für das Schild in Donndorf hat Herr Rahaus eine Spende gegeben. Herr Rahaus ist Besitzer des Bahnhofsgebäudes in Donndorf und betreibt in den Räumen eine Bio-Mosterei mit Übernachtungsangebot.

Immer wieder kommt es vor, dass die Bahnhofsschilder etwaigen Straßenbaumaßnahmen zum Opfer fallen oder beschmiert oder beklebt werden. Ähnlich ist es mit zahlreichen Wanderwegweisern zur Unstrutbahn oder von der Unstrutbahn zu touristischen Orten, die der Verein in liebevoller Handarbeit gefertigt hat.



Am 15.10.2017 setzt die Interessengemeinschaft Unstrutbahn e. V. wieder ausgewählte Züge von Naumburg Ost über Wangen hinaus nach Roßleben ein. Die Züge werden durch die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa) und die Deutsche Bahn Regio AG (Produkt Burgenlandbahn) unterstützt. Die Züge verkehren um 8.35 Uhr und um 16.35 Uhr von Naumburg Ost nach Roßleben und halten auf allen Unterwegsbahnhöfen. Von Roßleben geht es um 10.12 Uhr und um 18.12 Uhr wieder nach Naumburg Ost zurück. Die Fahrkarten für diese Züge erhalten Sie im Zug. Eine Reservierung für die Mitfahrt in den Zügen ist nicht notwendig. Fahrräder, kleine Gepäckstücke und Kinder unter 6 Jahren werden kostenfrei befördert.



Tipp:

In Roßleben plant der Verein am 15.10.2017 vom Bahnhofsplatz aus, um 10 Uhr, eine geführte Wanderung über den Bahnwanderweg nach Wangen. Der Bahnwanderweg führt an der Burgruine Wendelstein, der Steinklöbe, der Arche Nebra vorbei zum Haltepunkt in Wangen. Die Teilnahme an dieser Wanderung muss über Email kontakt@unstrutbahn.de oder über Telefon 0176-93704751 angemeldet werden.



_______________________________________________________________________

Interessengemeinschaft Unstrutbahn e.V. - Damit die Bahn fährt

06571 Donndorf (Unstrut)

Wiehesche Straße 1



Internetauftritt www.unstrutbahn.de

Telefon 0163-1753189

Email kontakt@unstrutbahn.de