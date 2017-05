Anzeige

Syrer greift Polizei an

Ich las in der Zeitung das ein junger Syrer die Polizei angegriffen hat da diese sein Führerschein eingezogen hatte.

Ich selbst hab schon oft gespendet und auch Sachspenden in das "Otto" geschafft. Aber ich bin auch der Meinung, dass alle Migranten sich an das Gesetz halten müssen denn nur so ist ein Miteinander möglich. Wenn also Migranten dies mißachten sollen sie auch nach unseren Gesetzen behandelt werden. Das heißt für kriminelle Migranten Ausweisung in das Heimatland!

