Kuscheljustiz

Da las ich doch in der Zeitung vom 6.8. den Gerichtsbericht über die Naumburger Bestattungsinhaberin S. Rauschebach das Urteil und dessen Begründung.

Diese Person, welche 600 T€ unterschlagen hat, dem Finanzamt 290 T€ vorenthalten hat, das Urteil. Bewährung und 200 Sozialstunden in der Naumburger Jugendherberge!

Was für eine Justiz! Jeder Ladendieb wird härter verurteilt!

Selbst der Richter bescheinigt eine kriminelle Energie dieser Person, - und dann dieses Urteil. Diese Person gehört hinter Gitter! Ist da etwas hinter der Öffentlichkeit abgelaufen?

Diese Person dürfte die Lizenz entzogen werden und beruflich untersagt werden ein Gewerbe weiterhin zu betreiben. Es ist ein Aufschrei aller ordentlicher Gewerbetreibende!

Diese raffgierige Person sollte hinter Gitter, ohne "Sozialstunden", über diese wahrscheinlich die "Verurteilte" vor Lachen nicht in Schlaf kommt.

