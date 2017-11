Neueröffnung des Schumann-Möbelhaus , am 4.11.2017

im August 2015, bis auf die Grundmauern nieder gebrannte.Max Schumann-Möbel wurde 1923 vom gleichnamigen Gründer in Hettstedt eröffnet und hatte sich nach wenigen Jahren als erfolgreiches Familienunternehmen am Markt etabliert.Die Unternehmer haben vom Einkaufsverband, von den Kernlieferanten und nicht zuletzt vom Versicherer und den Kunden, die ihnen die Treue gehalten haben,viel Hilfe erfahren.Schnell haben die Unternehmer entschieden, in Hoym noch einmal von vorn anzufangen.Es ist erst eineinhalb Jahre her, als das Möbelhaus, ein Raub der Flammen wurde, als es 4.11.2017 neu eröffnet wurde.Familie Wenniges, Inhaber des Möbelhauses Max Schumann, können wieder nach vorn blicken.Die Familie Wenniges, zeigt hier, die ganze Vielfalt ihres Sortiments. Sie können sich Möbel und Küchen, eine Auswahl an Wohnzimmer- und Polstermöbeln sowie Kleinmöbel, von renommierten Herstellern, im Detail anschauen.Auch für die kleinen Besucher, wurde eine, freundlich, bunte Spielecke erschaffen.Neben den neuesten Trends rund ums Thema Wohnen, erwartete, den Kunden, leckere Köstlichkeiten aus ihrer Vorführküche und viele tolle Eröffnungsangebote.Ein Highlight für jung und alt, war die Wolfgang Petry Show, mit Dirk Maron,mehrfacher Preisträger des „Stars und Legend Anwart“ Gewinner des „Raab der Woche“. Er zählt zu den erfolgreichsten und charmantesten Live- Künstlern.Seit Jahren begeistert er das Publikum. Die umwerfende Ähnlichkeit und sein 100% Livegesang, machten ihn zum Wolfgang Petry-Double Nummer 1. Er ist das beste Wolfgang Petry-Double Deutschlands. Optisch und Qualitativ konkurrenzlos.Nur er trägt die original Freundschaftsbänder von Wolle.Viel Erfolg wünschen wir der Familie Wennigs und ihren Mitarbeitern.