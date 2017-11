Halloween auf Schloss Ballenstedt

überall an diesem Ort.Süßes oder Saures.Wenn die Nächte länger werden und sich die Dunkelheit langsam durch die Bäume schleicht, begann im Ballenstedter Schloss wieder die Gruselzeit, für alle Halloween-Fans und die ganze Familie.Süßigkeiten, Grusel, Kinderanimationen und eine Feuershow, sowie Getränke und Würstchen wurden von den Veranstaltern angeboten.In den Gängen, Hinterzimmern und Kellern hat es von Geistern, Teufel und Hexen nur so gewimmelt, denn in der Nacht erwachen die Schlossgeister.