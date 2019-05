AMORC Friedenswanderung

Münster : Waldparkplatz |

Beschreibung:

Meditatives Erlebnis für Körper und Geist auf dem Friedensreiterweg von 1648 Münster-Osnabrück.



Vom Waldparkplatz Dyckburgstraße ausgehend steigen wir in den Friedensreiterweg ein und wandern rund 11 km Richtung Osnabrück.

Nach etwa 0,5 Stunden erreichen wir Haus Dyckburg, wandern weiter durch den Boniburgwald und rasten nach etwa 1,5 Stunden an der Sudmühle. Hier werden wir uns durch Gespräche und Gedanken auf den Frieden besinnen.

Der weitere Weg führt uns über die Avendruper Straße westlich am Ortsteil Handorf vorbei und erreichen unser Ziel, das Landhaus Eggert, nach rund 3 Stunden Gehzeit.

Vom Landhaus Eggert aus ist eine Rückfahrt zum Waldparkplatz Dyckburgstraße mit einem Privat-Pkw organisiert. Diesen erreichen wir voraussichtlich um 21.00 Uhr



Gäste sind herzlich willkommen!

Kosten frei